Ricardo Batista: «Este prémio é fruto do trabalho de toda a equipa»

Ricardo Batista recebeu o prémio de melhor guarda-redes da Liga Sabseg relativo a fevereiro, uma distinção que o guardião do Casa Pia recebeu pelo quarto mês consecutivo "Estou muito contente por receber novamente o prémio. É sinal de que o meu trabalho está a ser reconhecido e que as pessoas também estão atentas às boas exibições que o Casa Pia tem vindo a fazer, até porque este prémio é fruto do trabalho de toda a equipa", salientou o guarda-redes, de 35 anos. "Quando trabalhamos bem os prémios individuais aparecem sempre, como é o caso. Agora resta dar continuidade ao que temos vindo a fazer para continuar a alcançar os nossos objetivos pessoais e coletivos", acrescentou.