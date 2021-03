Ricardo Batista, guarda-redes titular do Casa Pia, está pré-convocado pela seleção de Angola para os compromissos com a Gâmbia, no dia 25, e com o Gabão, no dia 29, a contar para a fase de qualificação para a CAN'2021.





Esta temporada, o experiente guardião, de 34 anos, já realizou 17 jogos pelos gansos - 16 na Liga Sabseg e um na Taça de Portugal.