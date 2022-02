Ricardo Batista: «Queremos fazer história com o clube»

Líder da Liga Sabseg, com os mesmos pontos do Benfica B, o Casa Pia tem em Ricardo Batista um pilar importante esta temporada. Aos 35 anos, ganhou pela terceira vez consecutiva o prémio de Melhor Guarda-redes do mês da competição e assume que os gansos tudo farão para chegar ao patamar mais alto do futebol português. "Seria um sonho. Queremos fazer história com o clube", vincou Ricardo Batista, embora peça cautela. "Temos de pensar jogo a jogo. Faltam 12 partidas, ainda é muito. Todas as equipas estão a lutar por metas, sejas elas de subida ou de permanência. O nosso foco é semanal e, no sábado, temos um jogo difícil contra o Nacional", frisou o guardião.

Com passagens por Sporting Fulham, Wycombe , Olhanense, V. Setúbal e por Gaz Metan, o dono da baliza da equipa lisboeta refere que os objetivos para a temporada em curso passavam por estar entre os cinco primeiros da classificação. "Sabíamos que ia ser complicado porque é uma competição muito equilibrada, mas fizemos boas contratações e temos uma boa equipa."

Sem receios de mencionar o papel de João Santos, técnico de guarda-redes dos gansos, no seu desempenho, Ricardo assume que os prémios que tem colecionado, mês após mês, são consequência do bom momento vivido pelo conjunto orientado por Filipe Martins. "Não penso muito nos prémios individuais, estamos focados nos objetivos coletivos e, se a equipa estiver bem, vai ser normal sermos reconhecidos, como é o exemplo do Jota", finalizou.



À frente de Adán e Diogo Costa



Com 12 golos sofridos em 22 jogos, Ricardo Batista manifesta o desejo de ser o guardião menos batidos das competições profissionais. Para já supera Diogo Costa (16 golos sofridos pelo FC Porto) e Adán (15 no Sporting). "É sempre bom ter a melhor defesa, ainda mais se compararmos com os grandes. Mas o mérito não é exclusivamente meu. Toda a equipa trabalha para manter a baliza a zeros."