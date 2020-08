Ricardo Batista é o mais recente reforço do Casa Pia. O guarda-redes, de 33 anos, chega do Gaz Metan, da Roménia, onde esteve nas duas últimas épocas, e assina por uma temporada com os gansos.





O antigo jogador do Sporting e do V. Setúbal, entre outros clubes, já esteve em Pina Manique e começa amanhã a trabalhar com o plantel comandado por Filipe Martins.