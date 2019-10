Rui Duarte é o novo treinador do Casa Pia

Rui Duarte foi esta sexta-feira apresentado como novo treinador do Casa Pia, ocupando o lugar deixado em aberto pela saída de Luís Loureiro no final de setembro.Aos 41 anos, Rui Duarte avança para o segundo desafio da sua carreira na 2.ª Liga, depois de na época anterior ter orientado o Farense, e considera que comandar o Casa Pia, recém-promovido à 2.ª Liga depois de vencer o Campeonato de Portugal na época 2018/2019, chega na "altura certa"."Este é um desafio aliciante. Quando recebi o convite procurei conhecer os objetivos e estrutura do clube, e posso dizer que fiquei surpreendido com o que encontrei: um clube organizado e a crescer. A minha missão é ajudar e sustentar o clube na 2.ª Liga, por isso vamos trabalhar ao máximo", garantiu o antigo médio.Embora não tenha escolhido o plantel com que vai trabalhar, Rui Duarte disse conhecer a maioria dos jogadores e prometeu explorar ao máximo as suas capacidades."Conheço a grande maioria dos atletas e espero que tenham o mesmo compromisso que eu. O grupo é bom e desejo que queiram crescer e evoluir, pois pelo que vi e analisei podemos fazer mais, tirar mais deles", afirmou o jovem treinador, salientando que este é "um ano importante para a sustentabilidade e afirmação do clube na 2.ª Liga".Sobre as mudanças que quer impor desde já no futebol da equipa lisboeta, que neste momento ocupa a 17.ª e penúltima posição da tabela na 2.ª Liga, Rui Duarte assegura que as principais passarão pela atitude em campo."As minhas equipas jogam com alma e com garra e essa mensagem vai ser passada diariamente para que ao domingo tenhamos resultados positivos", concluiu.Vítor Seabra Franco, presidente dos casapianos, agradeceu o trabalho feito por Joel Pinto na transição entre a anterior equipa técnica e a que agora assume funções, deixando votos de felicidades a Rui Duarte."O objetivo do clube é a manutenção, por isso desejamos que tenha êxito, porque isso será o êxito do clube", disse.Com apenas uma vitória e um empate, o Casa Pia é atualmente 17.º classificado da 2.ª Liga, e na única eliminatória que disputou na Taça de Portugal venceu o Aljustrelense por 2-0.