Sam Silvera a caminho do Casa Pia

Sam Silvera, extremo de 20 anos, vai ser reforço do Casa Pia. O passe do jogador australiano foi comprado pelo Paços de Ferreira ao Central Coast mas o jovem vai ser cedido aos gansos por uma época, para se adaptar ao futebol português.

O técnico Filipe Martins ganha assim mais uma opção para as faixas no ataque e, neste caso, de um jogador a quem apontam grande futuro no país de origem. Sam Silvera é internacional sub-21 pela Austrália mas deve integrar em breve a seleção olímpica (sub-23).

Também para o ataque, o Casa Pia anunciou a chegada do ponta-de-lança Malik, de 20 anos, cedido pelo Moreirense. Já para reforçar a defesa, o clube lisboeta oficializou a contratação do central Zach Muscat, 27 anos, ex-Olhanense, internacional por Malta.