Sam Silvera e Vitó reforçam Casa Pia

O avançado australiano Sam Silvera e o médio português Vitó são os mais recentes reforços do Casa Pia, anunciou esta terça-feira o clube da 2.ª Liga.

O avançado australiano, de 19 anos, e que pode também atuar como extremo, chega por empréstimo do P. Ferreira.

Já Vítor Ferreira, conhecido por Vitó, de 23 anos, muda-se de Vila do Conde, onde vestiu as cores do Rio Ave, fez grande parte da sua formação e atuou nas últimas seis temporadas, para Pina Manique, reforçando o meio-campo dos 'gansos' às ordens do técnico Filipe Martins.

Os dois atletas juntam-se na lista de reforços aos guarda-redes Ricardo Batista e João Bravim, aos defesas Bruno Sousa, Alex Freitas e Zach Muscat, aos médios Romeu Ribeiro e Christian Fiel, e aos avançados João Bonami, Danny Choi Diego Medeiros, Malik Abubakari e Donald Djoussé, já anunciados como reforços dos 'gansos', que por decisão da Liga de clubes vai permanecer na II Liga, sob comando de Filipe Martins, também recentemente apresentado como técnico dos lisboetas para esta época.

Os gansos, que tinham sido despromovidos ao Campeonato de Portugal, foram convidados pela Liga a apresentar a sua candidatura às competições profissionais depois de Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves falharem o cumprimento de diversos critérios de inscrição.