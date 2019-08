O brasileiro Sávio rescindiu com o Vitória de Setúbal e foi esta segunda-feira anunciado como novo reforço do Casa Pia, da 2.ª Liga portuguesa, e pretende "ajudar a equipa a pensar grande".





Citado pela assessoria do clube, o médio de 23 anos diz estar já "bem adaptado ao futebol português" depois de uma época na equipa sub-23 dos sadinos.Pela equipa principal, o antigo jogador do Bahia fez quatro jogos, todos na Liga NOS, mas apenas um como titular, reforçando agora o Casa Pia, recém-promovido ao segundo escalão e que arrancou o campeonato com uma derrota por 3-1 em casa do Farense.