Sávio Roberto rescindiu contrato com o Casa Pia e vai prosseguir a carreira no futebol brasileiro. O médio canarinho, de 24 anos, fez apenas oito jogos esta temporada, sob o comando de Filipe Martins, o último dos quais a 25 de janeiro.





Depois de ter sido utilizado em 17 encontros em 2019/20, Sávio perdeu espaço no plantel esta época e agora optou por continuar a carreira longe de Portugal.Através das redes sociais, os gansos deixaram uma mensagem ao jogador: "Agradecemos o empenho e profissionalismo de Sávio ao serviço do Casa Pia e desejamos as maiores felicidades a nível pessoal e profissional."