Saviour Godwin renova até 2023

Em dia de encerramento de mercado, o Casa Pia anuncia a renovação de contrato de Saviour Godwin, extremo nigeriano, de 25 anos. O vínculo do atacante ao emblema de Pina Manique terminava no próximo defeso, pelo que, o camisola 97 era já um jogador livre, que poderia assinar contrato por qualquer outro clube.Godwin optou por continuar ligado ao Casa Pia, estendendo o seu contrato por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2023. Com apenas um reforço garantido, nesta janela de mercado, Carnejy, os gansos deram prioridade à permanência das suas principais referências, como é o caso de Godwin que cumpre a segunda temporada em Pina Manique, tendo cumprido já 47 jogos, nos quais marcou 14 golos e fez 10 assistências.