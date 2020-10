Saviour Godwin ruma ao Casa Pia

O avançado nigeriano Saviour Godwin, que na temporada passada representava os belgas do Roeselare, vai reforçar o Casa Pia para a temporada 2020/21, anunciou esta terça-feira o clube da 2.ª Liga portuguesa de futebol.

O jogador, de 24 anos, esteve nas últimas cinco temporadas ligadas a este emblema, que na época passada ficou na penúltima posição da segunda fase da 2.ª liga da Bélgica, e junta-se ao bósnio Nermin Zolotic, com quem dividiu o balneário entre 2016/17 e 2019/20.

Saviour Godwin torna-se assim o quarto reforço anunciado no dia de hoje, depois dos defesas Nermin Zolotic e Jefferson (ex-Estoril Praia e Sporting) e do médio Vítor Gonçalves (ex-Nacional).

O Casa Pia defronta este domingo, às 15h00, o Vila Real (Campeonato de Portugal, Série C), no Complexo Desportivo do Monte da Forca, em Vila Real, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal.