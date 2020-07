Tribunal suspende decisão que levou à despromoção do Casa Pia

O Tribunal Central Administrativo do Sul deu provimento à providência cautelar apresentada pelo Casa Pia, que requeria a suspensão da decisão da Liga Portugal de despromover o clube lisboeta ao Campeonato de Portugal, anunciou o emblema, esta quarta-feira.





O Casa Pia Atlético Clube congratula-se com a decisão proferida pelo Tribunal Central Administrativo do Sul, que,... Publicado por Casa Pia Atlético Clube em Quarta-feira, 8 de julho de 2020

O Casa Pia pode assim inscrever-se na próxima edição da 2ª Liga. Isto, enquanto não houver uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) em relação ao processo."O Casa Pia Atlético Clube congratula-se com a decisão proferida pelo Tribunal Central Administrativo do Sul, que, fazendo Justiça, concedeu provimento à Providência Cautelar requerida pelo CPAC, e suspendeu a deliberação da AGE da LPFP, de 08.06.2020, no segmento decisório que, ratificando a decisão da Direcção da LPFP de 05.05.2020, despromoveu o CPAC ao Campeonato de Portugal.Manter-nos-emos firmes na luta pelos legítimos interesses do Casa Pia Atlético Clube, aguardando com serenidade os ulteriores desenvolvimentos dos processos pendentes no Tribunal Arbitral do Desporto.O Presidente da Direcção,Victor Seabra Franco"