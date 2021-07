O Casa Pia venceu o Torreense, por 2-1, num particular realizado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, e no qual Lucas Soares estreou-se a marcar... no mesmo dia em que foi oficializado como reforço.





Além do avançado ex-V. Guimarães, também Kelechi marcou para os gansos. O remate certeiro do Torreense foi da autoria do veterano Edinho, perto do final.