Triunfo sobre o Oriental em jogo de preparação

O Casa Pia, da 2.ª Liga, venceu esta terça-feira o Oriental, do Campeonato de Portugal, por 1-0, em jogo de preparação.





O médio Ousmane Sountoura, um dos últimos reforços dos gansos, marcou o único golo da partida, disputada com três partes de 30 minutos.O treinador do Casa Pia, Luís Loureiro, utilizou todos os elementos do plantel, no derradeiro teste para a estreia na II Liga, no sábado, em casa do Farense.