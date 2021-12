Vasco Fernandes eleito o melhor de novembro na Liga Sabseg

O defesa-central, de 35 anos, registou 17,85% dos votos, seguido por Vítor Gomes (Rio Ave), com 14,15%, e por Kerwin Vargas (Feirense), que obteve 9,70%.Nos dois jogos disputados pelo Casa Pia em novembro, Vasco Fernandes foi totalista e cumpriu os 180 minutos, sendo que em ambos os duelos os gansos somaram três pontos e não sofreram qualquer golo. Com 13 jornadas já realizadas, o Casa Pia é 2º classificado, com 27 pontos, menos 2 do que o líder Benfica B.O Melhor Jogador do mês da Liga Sabseg é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pore 'A Bola' no período correspondente à votação (ponderação final de 60%) e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 40%).