O central Vasco Fernandes, do Casa Pia, foi eleito o defesa do mês de feveiro na Liga Sabseg, tendo reunido 28% dos votos dos treinadores principais da competição.

Com 35 anos, o capitão dos gansos, líderes isolados da prova, superou Alexsandro (Chaves), com 11% dos votos, e Gui Ferreira (Mafra), que completou o pódio com 9% dos votos.





Em fevereiro, Vasco Fernandes - já havia sido premiado em outubro e novembro do ano passado - alinhou nos 4 jogos do Casa Pia no campeonato, e foi decisivo ao marcar o golo da vitória (1-0) sobre o Nacional.