Vasco Fernandes: «Esta malta tem muita qualidade e merece estar na 1.ª Liga»

Após a vitória frente ao Leixões (5-1) que permitiu a subida de divisão do Casa Pia, Vasco Fernandes salientou o orgulho pelo objetivo concretizado e a importância de representar da melhor forma a instuição Casa Pia."Sente-se satisfação. É um sentimento de trabalho realizado e orgulho. Não representámos só uma equipa de futebol, mas sim uma instituição, que foi manchada por outros casos. Nós, através do futebol, conseguimos mostrar os verdadeiros valores do Casa Pia. O Casa Pia é muito mais do que 50 pessoas a jogar e pensar futebol, junta muitas pessoas. Hoje conseguimos, através do desporto, sensibilizar as pessoas que somos muito mais do que isto. Esse é o maior troféu que podemos ter. Foi um trabalho árduo, mas conseguimos", afirmou o capitão aos jornalistas, durante os festejos no relvado do Estádio do Mar."Gratificante voltar à 1ª Liga. Tenho uma carreira muito longa e já passei por lá, mas muita desta malta tem muita qualidade e merece estar lá. A equipa técnica também merece, trabalha muitas horas para nós demonstrarmos a nossa qualidade dentro de campo. Estamos todos de parabéns. Não é fácil, sem as condições dos outros, sem a capacidade financeira dos outros, mas temos coisas que não se podem planear: coração, grupo e equipa.""Agradeço também às nossas famílias, que tantas vezes sofrem em silencio. Esta subida é para eles e para o meu pai, uma pessoa muito especial que não está aqui, mas de certeza que estará muito orgulhoso."