Vasco Fernandes: «Estamos a trabalhar bem e o pensamento é ganhar sempre»

Vasco Fernandes, central do Casa Pia, admitiu que foi mais um bom teste para a equipa que ainda está a procurar integrar os novos jogadores.





"Estamos a crescer e a assimilar os processos do treinador. Há muitos jogadores novos, mas têm mostrado qualidade, como se viu aqui", começou por dizer o defesa em declarações à BTV.O jogador, de 34 anos, tem gostado daquilo que a equipa tem demonstrado nestes testes de pré-temporada."Fizemos um bom jogo, também já o tinhamos feito com o Sporting. Estivemos bem defensivamente e nota-se que os processos estão a melhorar. Estamos a trabalhar bem e o pensamento é ganhar sempre", salientou.Já sobre o Benfica, acrescentou: "Toda gente sabe da qualidade dos jogadores e do treinador do Benfica. Com certeza que vão lutar por todos os objetivos da temporada."