Vasco Fernandes: «Prémio do trabalho, do sacrifício e da resiliência de nunca desistir»

Vasco Fernandes foi eleito o melhor defesa da Liga Sabseg nos meses de outubro e novembro , com um total de 22,92% dos votos dos treinadores principais da prova. Uma distinção que deixa o central do Casa Pia orgulhoso."É um sentimento de orgulho. Estou muito contente. Sobretudo é um prémio do trabalho, do sacrifício e da resiliência de nunca desistir. São prémios individuais, mas só têm valor se todo um grupo de jogadores fizer um trabalho fantástico, neste caso, a nível defensivo ", referiu o capitão dos gansos, de 35 anos."Esta distinção dá-nos ainda mais força e responsabilidade para o futuro, porque vai ser muito complicado e temos de estar muito focados no nosso grande objetivo", acrescentou.