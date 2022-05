Victor Seabra Franco: «Vamos tentar não ser um elevador e ficar lá em cima»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais comedido nos festejos, mas visivelmente alegre pelo feito alcançado, Victor Seabra Franco, presidente do Casa Pia, salientou o trabalho bem feito na temporada."É uma alegria de 83 anos. Viemos hoje com a esperança de tentar subir como o conseguimos. Havia três candidatos, como sabem, e agora 83 anos cá estamos outra vez na 1ª Liga. Acho que casapianos estão satisfeitos, temos um boa equipa, bons jogadores e boa equipa técnica. Correu tudo bem e conseguimos o objetivo", afirmou o dirigente."É mais difícil continuar lá em cima do que descer, mas vamos tentar não ser um elevador, ficando lá em cima em vez de andarmos a subir e a descer."