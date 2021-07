Zach Muscat renova por mais uma temporada

O Casa Pia anunciou a renovação do contrato de Zach Muscat por mais uma temporada. O defesa-central internacional maltês, de 27 anos, vai cumprir a segunda época nos gansos, depois de ter participado em 28 jogos e de ter marcado três golos pelos gansos em 2020/21.





"Estou muito feliz por continuar a fazer parte deste projeto. É uma continuação do trabalho do ano passado e o facto de conhecer a equipa técnica e alguns jogadores facilita. Tenho a certeza de que juntos poderemos alcançar grandes coisas", afirmou o jogador, citado pelas redes sociais do Casa Pia.Muscat é o terceiro jogador a renovar para 2021/22, depois dos guarda-redes Ricardo Batista e João Bravim (estava emprestado pelo Alverca mas assinou em definitivo). Quanto a reforços, os lisboetas já oficializaram a contratação de oito jogadores: Rodrigo Galo (ex-Atromitos), Vasco Fernandes (ex-Chaves), Hebert (ex-Santa Cruz/Brasil), Leonardo Lelo (ex-Portimonense), Nuno Borges (ex-Nacional), Cuca (ex-Mafra), Ângelo Neto (ex-São Caetano/Brasil) e João Vieira (ex-Cova da Piedade).