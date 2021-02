Zidane Banjaqui reforça Casa Pia

O futebolista Zidane Banjaqui foi anunciado esta terça-feira como o mais recente reforço do Casa Pia, tornando-se o quarto jogador a ingressar no emblema da Liga SABSEG no 'mercado de inverno'.

O médio, de 22 anos, com formação no Sporting e no Benfica, representou na época passada o Desportivo das Aves, alinhando em 23 encontros e marcando um golo, e estava desde o início da temporada ao serviço do Belenenses SAD, tendo ainda representado os sub-23 e a equipa B.

Depois das contratações do central brasileiro Matheus Dantas e dos avançados Ença Fati e Jota, tendo este último feito a estreia no passado domingo, frente ao Leixões (1-1), Zidane Banjaqui torna-se o quarto reforço dos casapianos.

Na lista de contratações anunciadas pela Liga, figura também o avançado colombiano Camilo Triana, de 23 anos, que chega por empréstimo do 1.º Dezembro, da série F do Campeonato de Portugal, embora ainda não tenha sido oficializado pelo Casa Pia.

De saída dos 'gansos' está Alex, que rumou ao Cova da Piedade, também da Liga SABSEG, assim como o atacante australiano Sam Silvera, que se encontrava emprestado pelo Paços de Ferreira.

O Casa Pia, sexto classificado da Liga SABSEG, com 26 pontos, defronta no domingo, às 17 horas.