Chaves com baixas para jogo com o Felgueiras

Depois de apresentarem uma reviravolta categórica frente ao FC Porto B (a perder por 2-0 ao intervalo, foram ganhar por 4-2) na última jornada da Liga Sabseg, o Chaves apresentou-se esta terça-feira de novo aos treinos, de forma a preparar o desafio de sábado (20 horas) frente ao Felgueiras, a contar para a Taça de Portugal.





No entanto, o plantel ao dispor de Vítor Campelos contou com baixas consideráveis, já que Paulinho se encontra em recuperação da respetiva lesão, e Patrick, João Correia e Teles fizeram gestão de esforço face à árdua jornada anterior, tendo estado também ausentes.Noutro âmbito, o defesa João Queirós voltou aos relvados e treinou com os restantes companheiros, depois de ter parado durante um período de tempo para recuperar de problemas físicos.