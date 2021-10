Francisco José Carvalho esclarece mau momento: «Isto ainda mal começou»

Os elementos da SAD do Chaves têm sido "bombardeados" com críticas por parte da massa associativa do clube, acusando os dirigentes de não conseguirem jogadores suficientes para as ambições de subir de divisão.





Francisco José Carvalho, presidente dos transmontanos que está atualmente de luto por um falecimento na família, declarou aque é possível os atuais elementos "darem garantias"."Isto ainda mal começou. O que conta mesmo é como o campeonato vai acabar, ainda é cedo", disse o dirigente, acrescentando: "No início do ano fizemos um plantel em quem eu confio, e julgo que nos pode dar garantias em campo. No entanto, se entendermos que devemos retocar alguns aspetos, o mercado de inverno está já aí à porta."Assim, o líder flaviense fez um apelo aos associados: "Os sócios devem continuar a apoiar e a irem ao estádio mostrarem que estão lá para a equipa. A Liga Sabseg é super competitiva e continuamos muito próximos dos lugares de subida", vincou, remetendo para os 12 pontos conquistado até agora pelo Chaves, estando em 11º lugar do campeonato, mas perto do Rio Ave, terceiro classificado com 18 pontos.Em relação aos problemas físicos que prejudicaram recentemente o plantel, Francisco José Carvalho considera que é "maçador, mas faz parte do jogo", referindo nomes como Paulinho, Juninho e João Mendes como elementos que já passaram algumas dificuldades, mas continuam "concentrados" no futuro. "Temos opções, mas as lesões realmente são preocupantes e causam um desiquilíbrio no grupo. É um azar", concluiu o presidente.O Chaves enfrenta amanhã o Trofense, em encontro da 10.ª jornada da Liga Sabseg, no qual não devem alinhar Obiora, Juninho e Bruno Teles.