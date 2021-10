Ação de formação "Pais Adeptos" a realizar-se em Chaves

Está neste momento a realizar-se em Chaves a iniciativa "Pais Adeptos", que tem o intuito de promover a prática de desporto e os benefícios da saúde mental em plena época de pandemia.





A ação de formação está a decorrer desde as 19 horas e durará até às 23h desta sexta-feira, onde estão a ser homenageados alguns nomes de ligação ao Chaves, nomeadamente Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, e campeão do mundo com Portugal, presente através de videoconferência, e Diamantino Braz, conhecido como o "Leão da Torre", o "eterno" capitão dos flavienses durante a década de 80.A iniciativa, que tem a presença da Associação de Futebol de Vila Real e do seu representante José Manuel Fernandes, também conta com o vicepresidente da Câmara de Chaves, Francisco Melo, o Comissário da PSP de Chaves, Luís Alves e João Almeida, um dos organizadores da iniciativa.É de notar também a ausência de qualquer nome ligado à SAD atual do clube transmontano, apesar de Lino e Gilberto, dois ex-jogadores do emblema de Trás-os-Montes, marcarem presença para homenagear Diamantino Braz.