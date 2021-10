Ação de formação «Pais Adeptos» conta com a presença de Jorge Braz

A Associação de Futebol de Vila Real (AFVR), em conjunto com o Município de Chaves, vai levar a cabo uma ação de formação dirigida a toda a comunidade desportiva e à sociedade em geral, sobre o tema "Pais Adeptos".





A iniciativa, tem o intuito de apoiar as escolas, clubes, associações e pais, na implementação e desenvolvimento dos seus planos de promoção da saúde mental, clarificar conceitos associados à implementação do mesmo e, promover a partilha de práticas, de forma a enriquecer e valorizar os processos de aquisição de competências sociais, nestes tempos de constante desafio.João Almeida (Professor e Treinador de Desporto), Jorge Braz (Selecionador Nacional de Futsal) e o Comissário Luís Alves (PSP Chaves) são os oradores da sessão.A ação decorre no próximo dia 15 de Outubro, entre as 19h e as 23h, no Auditório do Centro Cultural de Chaves. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia através do preenchimento do formulário de inscrição até ao dia 13 de Outubro.Para os treinadores participantes, a ação é creditada para renovação dos TPTD’s de todas as modalidades desportivas e Licenças UEFA (no caso dos treinadores de Futebol e Futsal), num total de 0,8 unidades de crédito (4 horas).