Adeptos do Chaves não esquecem o passado e apelam à união da equipa

O Desportivo de Chaves, que esta quinta-feira pelas 18H00 recebe o Rio Ave, numa partida em atraso referente à 17.ª jornada, vem de oito jogos sem conhecer a derrota e os seus adeptos acreditam na promoção ao escalão principal do futebol português com constantes manifestações de apoio e ida a todos os estádios no incentivo à sua equipa.Esta manhã, nas imediações do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, foram colocadas várias tarjas de incentivo e de apoio, mas mesmo de frente ao balneário dos Valentes Transmontanos estava uma que apelava à memória onde se pode ler "Vinguem o escândalo de 2018".Os adeptos referem-se ao jogo disputado em Vila do Conde, quando uma arbitragem de Hugo Miguel, muito contestada por Luís Castro, treinador dos flavienses na altura, arredou o Desportivo de Chaves da possibilidade de disputar as competições europeias.