Ainda não é hora do Chaves usar smoking

O Chaves vai entrar nas últimas cinco jornadas do campeonato em zona de acesso ao playoff, o que dá boas perspetivas de lutar pela subida. No entanto, Vítor Campelos não quer entusiasmos, uma vez que ainda há muito por fazer.

“Temos de ser humildes, não entra em campo de smoking, mas sim de fato-macaco. Temos de ser uma extensão dos adeptos, que são um povo de trabalho”, disse, em entrevista à ‘Alto Tâmega TV’, ainda que ele próprio se assuma “confiante” pelas indicações que tem recebido dos jogadores.

Colocando depois o foco no jogo com o Sp. Covilhã, já em conferência de imprensa, Vítor Campelos deixou um apelo à equipa. “Este caminho que temos começa neste jogo. Um jogo difícil, com um adversário que nos últimos jogos fez 10 pontos. Temos de ser um Chaves no seu melhor, confiante pelo que tem feito, mas humilde e organizados”, finalizou.