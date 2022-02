Alexsandro distinguido como melhor defesa do mês de janeiro da Liga SABSEG

Alexsandro foi eleito o melhor defesa do mês de janeiro da Liga SABSEG, pelos treinadores principais da competição, com um total de 18,52% dos votos e tem sido a grande surpresa da prova que despertou a cobiça de clubes de primeiro escalão no mercado de inverno.O central carioca, que vinha de um campeonato menor, tem sido preponderante na zona defensiva transmontana e uma pedras fundamental na estratégia de Vítor Campelos, o que contribuiu para o GD Chaves somar pontos em todos os jogos disputados, durante o mês de janeiro.Para além disso, Alexsandro marcou na vitória frente ao CD Feirense, partida que terminou em 3-1, relativa à jornada 20. Na presente temporada, o camisola 4 dos transmontanos participou em 20 jogos da Liga Sabseg e 1 na Taça de Portugal, tendo apontado 3 golos no campeonato.Em segundo lugar desta eleição ficou Leonardo Lelo, do Casa Pia AC, com 15,43% dos votos, enquanto Zach, também ele do Casa Pia AC, completou o pódio com 8,64% dos votos.