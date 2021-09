Antigas glórias do Chaves festejam 72º aniversário do clube

Na sequência do aniversário do Chaves, foram vários os nomes que se dirigiram às redes sociais para mostrar a sua ligação ao passado e presente do clube flaviense.





Para além do presidente do clube, Bruno Carvalho, Nélson Lenho, Tony Silva e Luís Pires festejaram em grande a sua passagem pelo clube transmontano."Há coisas que não se explicam, sentem-se. Parabéns Grupo Desportivo De Chaves", disse Tony Silva, que é atualmente treinador-adjunto da seleção nacional dos Camarões.Os irmãos Riça, Victor e Rui, também foram dois dos antigos jogadores da formação flaviense que não resistiram a celebrar os 72 anos do "melhor clube do mundo".