Batxi de regresso aos treinos do Chaves após recuperar da Covid-19

O avançado do Chaves, João Batxi, está curado da infeção pelo novo coronavírus e regressou esta quarta-feira aos treinos, revelou o emblema da Liga Pro, que não tem agora qualquer caso.

O angolano de 22 anos falhou os últimos dois encontros após ter tido um teste positivo para o novo coronavírus. Fonte do clube explicou que João Batxi já está curado e integrou hoje os treinos às ordens do técnico Carlos Pinto.

O Chaves, que ocupa o quinto lugar do segundo escalão com 15 pontos, visita o Penafiel, 7.º com 11 pontos, na segunda-feira, às 19h45, em encontro da 9.ª jornada.

Desde o início da temporada, o Chaves já registou um total de dez casos de infeção, entre jogadores e elementos da equipa técnica, com todos a terem sido já dados como curados.