Batxi entrou, marcou e ainda dedicou o golo frente ao Vilafranquense  

Depois de ter representado a seleção angolana pela primeira vez na sua carreira, João Batxi parece ter chegado com uma motivação acima da média, que acabou por se evidenciar dentro do terreno de jogo.





O internacional angolano entrou aos 63 minutos da partida com o Vilafranquense e ainda conseguiu evitar a derrota do Chaves, mesmo ao cair do pano. O extremo marcou um golo de se lhe tirar o chapéu aos 89’ e foi direito às bancadas, onde a sua família assistia à partida, em Rio Maior.Com isto, são praticamente duas estreias na mesma semana para o jogador de 23 anos. Uma a titular por Angola e outra a marcar nesta temporada pelo Chaves, o que pode ter mostrado ao treinador Vítor Campelos que Batxi merece mais oportunidades e mais minutos.