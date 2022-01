Chaves muito perto de oficializar reforço proveniente do Sporting

Depois de Picas e Joel Ferreira, o Chaves está muito perto de receber mais um reforço. Benny, jogador de 21 anos que tem atuado no Sporting B, vai ingressar no conjunto de Vítor Campelos, devendo mesmo ser apresentado ainda esta quinta-feira. Ao que oapurou, o jogador chegará mesmo a título definitivo, algo desejado pelo SAD flaviense, restando saber os contornos do contrato.Formado nas escolas do Sporting, Bernardo Sousa, mais conhecido como Benny no mundo do futebol, começou por atuar na equipa de sub-23 leonina, onde realizou 53 jogos em duas épocas, contabilizando dois golos. Na presente temporada, o jovem jogador vinha a jogar pela equipa B, sendo presença regular, contando com um golo e duas assistências no seu registo.Esta será a primeira grande aventura na ainda curta carreira do jogador de 21 anos, com Vítor Campelos a garantir assim mais um trunfo para o meio-campo flaviense, com vista a atacar os lugares de promoção para a 1ª Liga. A apresentação de Benny como novo jogador do Chaves deverá acontecer nas próximas horas.