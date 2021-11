Bom registo ofensivo do Chaves não tem produzido resultados na Liga Sabseg

Não tem sido por falta de golos que o Chaves tem realizado um campeonato abaixo das expectativas. Isto porque, apesar do modesto 11.º lugar que ocupam, o conjunto de Vítor Campelos tem apresentado números interessantes na matéria da finalização: em 11 jogos disputados, os flavienses conseguiram abanar as redes adversárias em nove deles. Curiosamente, essa situação aconteceu em dois dos últimos três jogos (derrota por 1-0 frente ao Casa Pia e empate a zeros com o Trofense).Com a onda de lesões que tem afetado o plantel, juntando ao 'ruído' que a massa associativa tem feito devido aos resultados menos desejados, as próximas semanas serão decisivas para a definição no futuro em torno de Vítor Campelos. O próximo encontro dos flavienses é na receção ao Mafra no dia 27 deste mês.