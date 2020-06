Bruno Carvalho anuncia saída da presidência do Chaves no fim do mandato

Bruno Carvalho, presidente da direção do Chaves, anunciou, na noite desta sexta-feira, que vai deixar o cargo no fim do atual mandato, em setembro de 2021.





O dirigente fez uma publicação no Facebook a explicar os motivos que o levaram a tomar a decisão. "Não preciso do futebol para ser feliz nem para me afirmar. A minha profissão não é a de 'presidente'. Não é nem nunca foi o futebol o meu sustento, mas sim a minha profissão de professor / formador (atualmente técnico superior). Orgulho-me do que fiz e ajudei a fazer em 9 anos, no futebol, ajudando o meu pai a concretizar o seu sonho, de forma altruísta, solidária e dedicada. Nunca foi nem será o futebol a colocar-me o pão na mesa. Cessarei funções na Direção do Grupo Desportivo de Chaves, no final do mandato, e/ou se quem me convidou quiser que assim seja. O resto é sombra de árvores alheias. Perante a mentira, a hipocrisia e a inveja, revestidas de mesquinhez, ignorância e ódio, a resposta é este subtil sorriso e a certeza de que saberei proferir as palavras certas, no momento mais oportuno e em sede própria", explicou.Noutro âmbito, o clube tem agendada para dia 2 de julho, às 21 horas, uma Assembleia Geral Extraordinária de Sócios.