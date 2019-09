Bruno Carvalho apela ao pagamento de quotas após ser reeleito no Chaves

O presidente do Desportivo de Chaves, Bruno Carvalho, foi esta sexta-feira reeleito para o biénio 2019/2021 após encabeçar uma lista única e apelou ao pagamento de quotas por parte dos sócios do emblema da Segunda Liga."Este clube não é uma propriedade privada, é um clube que tem estatuto de entidade pública, que deve ser apoiado incondicionalmente pelos seus sócios antes de outro clube, e só com o apoio de todos é que pode voltar ao lugar que merece", destacou o líder do conjunto de Trás-os-Montes durante o discurso de tomada de posse, na assembleia-geral de sócios que decorreu em Chaves, no distrito de Vila Real.A redução do número de sócios com quotas pagas até ao momento na temporada 2019/2020 leva a entender que estes estão de costas voltadas, prosseguiu Bruno Carvalho, que lidera o clube desde 2011.O Desportivo de Chaves foi despromovido esta temporada ao segundo escalão após três temporadas consecutivas na Liga, mas o dirigente realçou que a equipa principal é responsabilidade da SAD e as despesas do clube se mantiveram inalteráveis."A despesa do clube é a mesma e se as pessoas não pagarem as quotas a receita reduz drasticamente", apontou, lançando ainda um repto aos associados presentes para passarem a mensagem.O presidente dos transmontanos destacou o departamento de formação de futebol, que todos os anos dá títulos, a equipa de futsal feminino que milita no principal escalão e a recente subida do futebol praia também à primeira divisão, como exemplos do crescimento do clube.A tomada de posse dos órgãos sociais para o biénio 2019/2021 decorreu hoje no auditório GATAT, em Chaves, após o ato eleitoral, realizado durante o dia no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira e onde se apresentaram 112 associados para votar.Como presidente da mesa da assembleia mantém-se Fernando Campos, enquanto a liderar o conselho fiscal continua Carlos Castanheira Penas.O conjunto de Chaves, fundado em 1947, foi resgatado da insolvência em 2011, pelo investidor e atual presidente honorário Francisco Carvalho, pai do presidente da direção, Bruno Carvalho, e do presidente da SAD, Francisco José Carvalho.Em 2013, o clube subiu do terceiro escalão à II Liga, e em 2016 regressou ao principal escalão após 17 anos de ausência. Após três temporadas consecutivas na I Liga, esta temporada está novamente ao segundo patamar do futebol português.