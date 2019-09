Bruno Carvalho é o único candidato às eleições no Desportivo de Chaves

O presidente do Desportivo de Chaves, Bruno Carvalho, que lidera o clube da II Liga portuguesa de futebol desde 2011, encabeça a única lista candidata às eleições, que se realizam na sexta-feira, dia 27, para um mandato de dois anos.À frente dos destinos do clube desde 2011, então como presidente da comissão administrativa, e como presidente da direção desde 2013, Bruno Carvalho irá assumir novo mandato à frente do emblema de Trás-os-Montes para o biénio de 2019/2021.Como presidente da mesa da assembleia mantém-se Fernando Campos, enquanto a liderar o conselho fiscal continua Carlos Castanheira Penas.O ato eleitoral decorre na sexta-feira, entre as 14h00 e as 20h00, na secretaria do clube no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.Após as eleições, que decorrem no dia do 70.º aniversário do Desportivo de Chaves, realiza-se uma assembleia-geral extraordinária de sócios, às 21h00, no Auditório GATAT, em Chaves, para a apresentação dos resultados do ato eleitoral e a tomada de posse dos corpos gerentes.O conjunto de Chaves, fundado em 1947, foi 'resgatado' da insolvência em 2011, pelo investidor e atual presidente honorário Francisco Carvalho, pai do presidente da direção, Bruno Carvalho, e do presidente da SAD, Francisco José Carvalho.