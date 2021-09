Bruno Carvalho: «É um orgulho presidir à direção do Chaves»

O presidente do Chaves, Bruno Carvalho, utilizou as redes sociais para se manifestar em relação ao aniversário do clube, que completa 72 anos nesta segunda-feira.





"É um orgulho presidir à Direção deste Clube. Obrigado a todos os que têm tornado possível a manutenção do Clube vivo. Obrigado a todos os que, com as suas quotas de associados, ajudam o clube da terra, o clube do coração, a sobreviver. Obrigado a todos os que reconhecem o estatuto de Entidade de Utilidade Pública deste emblema. Obrigado a todos os que têm dado o seu contributo, no sentido da manutenção da certificação de 4 estrelas, pela Federação Portuguesa de Futebol. Obrigado a todos o que estão com o Grupo Desportivo de Chaves em todos os momentos, nos bons e nos menos bons", escreveu o presidente dos flavienses, num enorme agradecimento a todos os membros que se envolveram na atual situação dos valentes transmontanos.Noutro âmbito, o Chaves prepara agora a visita ao terreno do Benfica B, para a Liga Sabseg, depois de ter sido eliminado da Taça de Portugal pelo emblema da Liga 3, o Felgueiras.