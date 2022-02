Bruno Langa e o trajeto do Chaves: «Só nos daremos por satisfeitos quando garantirmos a subida»

Um dos jogadores em maior evidência no Chaves, as boas exibições de Bruno Langa têm tido eco em Moçambique, que concedeu uma entrevista ao jornal Desafio daquele país e salientou a elevada exigência do clube, sublinhando a vontade de subir de divisão."Neste clube, o mais importante é sempre o próximo jogo. Olhamos sempre para o que nos espera pela frente e procuramos tirar ilações do que fazemos de bem e de mal no jogo anterior. As exigências são sempre altas e só nos daremos por satisfeitos quando conseguirmos garantir a subida 1ª Liga. Enquanto isso não acontecer, não estaremos felizes, até porque a história do Chaves obriga-nos a ir em busca de mais. Queremos sempre mais", afirmou o lateral-esquerdo.Para o sucesso, Bruno Langa aponta o espírito do grupo como elemento fundamental: "O espírito do balneário é muito positivo. A confiança e o companheirismo reinam no grupo. Só podemos estar felizes pelo momento que estamos a atravessar, mas cientes que ainda não ganhamos nada e que o caminho é longo, podendo ser também sinuoso. Aqui encontrei um clube, uma estrutura e um grupo de trabalho fantásticos. Aqui só temos que nos preocupar em trabalhar. Cada um sabe qual é o seu papel. Todos contam e têm que dar o máximo. No Chaves, mais do que uma equipa, somos uma família."Aos 24 anos, o lateral soma 6 internacionalizações por Moçambique e mantém a vontade de continuar a representar o seu país. "Estou sempre apto para honrar o país e disposto a dar a vida pela camisola da Seleção Nacional", afirmou.