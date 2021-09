Bruno Langa titular por Moçambique

O lateral-esquerdo do Chaves, Bruno Langa, começou no onze inicial a partida de Moçambique frente à Costa do Marfim, referente ao apuramento africano para o Mundial'2022, que acabou empatada sem golos.

O treinador Horácio Gonçalves manteve o jogador de 23 anos a atuar durante 64 minutos em campo.

Moçambique vai agora enfrentar o Maláui, novamente para a qualificação para o Mundial'2022, e Langa pode novamente alinhar de início.