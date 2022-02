Bruno Teles anuncia fim da carreira e é homenageado pelo Chaves

Aos 35 anos, Bruno Teles decidiu colocar um ponto final na sua carreira de jogador profissional. O latera-esquerdo do Chaves foi operado a uma hérnia discal no início da época, mas, perante o problema, optou por encerrar a carreira.Antes do jogo com o Benfica B, o clube transmontano homenageou o brasileiro, sendo que lhe foi oferecida uma camisola assinada por todo o plantel. "Devido a lesão, Bruno Teles colocou hoje um ponto final na sua carreira, aos 35 anos. Trata-se de um atleta que sempre foi um exemplo dentro e fora das quatro linhas, e que participou em cerca de 200 jogos no futebol português ao serviço do Chaves, Vitórias de Guimarães, Rio Ave, Paços de Ferreira e Académica. Obrigado, Teles!", podia ler-se no comunicado do Chaves.