Cabeçada a Bouldini vale dois jogos de suspensão a Paulo Vítor

O guarda-redes Paulo Vítor foi suspenso por dois jogos e multado em 714 euros pela agressão a Mohamed Bouldini após o encontro de sábado entre Académica e Chaves.





Tudo aconteceu logo após o apito final, quando o avançado da Académica, ao tentar atirar a bola para longe, acabou por atingir o adversário no rosto. Paulo Vítor não gostou e foi tirar satisfações ao oponente, acabando por encostar a cabeça ao avançado, atingindo-o. Bouldini ficou largos segundos no chão, gerou-se um pequeno momento de tensão, mas tudo ficaria sanado.Paulo Vítor acabou por recolher aos balneários em seguida, sem ver o cartão vermelho, mas o árbitro Nuno Almeida explica no seu relatório que a expulsão foi comunicada de imediato ao delegado do Chaves.