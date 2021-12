Campanha em marcha para jogo contra o Farense

Na tentativa de atrair mais gente ao estádio, apesar do frio que se tem feito sentir em Trás-os-Montes, o GD Chaves tem em curso uma campanha na Loja do Clube, em que são oferecidos dois convites para o encontro com o Farense, que se disputa no próximo sábado, às 14 horas, a quem efetuar compras a partir de 50 euros.Como tem sido habitual, a SAD dos Valentes Transmontanos irá também permitir a presença de mais de 300 jovens da formação no apoio à equipa principal.O duelo entre as duas equipas dos estremos da Estrada Nacional 2, terá um minuto de silêncio em homenagem a duas figuras do emblemas transmontanos: Sebastião Salgado, antigo diretor, e a Fernando Almeida, antigo jogador, recentemente falecidos.Recorde-se que uma vez que a lotação para este jogo não ultrapassa os 5 mil espectadores, para entrar no estádio é necessário apenas uma das seguintes opções: Certificado de vacinação/recuperação à COVID-19; Teste Antigénio com máximo de 48 horas e Teste PCR com máximo de 72 horas.