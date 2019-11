Capitão Ricardo está de regresso após enfrentar doença oncológica

O Chaves anunciou esta segunda-feira que Ricardo está de regresso à competição depois de ter anunciado, há três meses, que lutava contra uma doença oncológica . Num comunicado divulgado no Facebook, o clube revela que o guarda-redes volta ao trabalho "sem qualquer limitação" e, junto com o restante plantel, vai começar a preparar o jogo com o Belenenses SAD, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal."O Grupo Desportivo de Chaves e respetiva SAD informam que, praticamente 3 meses depois, o guarda-redes Ricardo está de regresso à competição sem qualquer limitação. Recorde-se que o jogador teve um problema oncológico detetado no dia 18 de agosto, horas antes da partida entre o GD Chaves e o Mafra, referente à 2.ª jornada da LigaPro. Amanhã, às 10h00, Ricardo e os seus companheiros de equipa treinam no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, onde começam a preparar o encontro com o Belenenses SAD, respeitante à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal".