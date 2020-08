Carlos David curado da Covid-19

Depois de ter testado positivo à Covid-19 há cerca de duas semanas, Carlos David está curado. O anúncio foi feito pelo Chaves, que revelou ainda que o médio vai voltar a treinar durante a próxima semana.





"O Conselho de Administração da SAD e a Direção do Clube informam que o jogador Carlos David está curado da COVID-19.O jogador cumpriu todos os critérios de cura definidos pela Direção-Geral da Saúde [DGS] para a infeção por SARS-CoV-2 pelo que regressará aos treinos já na próxima semana, seguindo escrupulosamente o plano de contingência do clube e as orientações das Autoridades de Saúde", podia ler-se no comunicado emitido pela formação flaviense.Depois do caso positivo de Carlos David, 13 jogadores, incluindo o brasileiro, estiveram em isolamento. Doze dos atletas regressaram esta sexta-feira aos treinos, que têm decorrido ao longo de todo o dia. O plantel do Chaves está dividido em pequenos gupos para as sessões de trabalho.