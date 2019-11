Carlos David e o regresso a Faro: «É um jogo especial»

É muito provavelmente o jogo cabeça de cartaz da 11.ª jornada da 2.ª Liga. O Chaves joga, esta manhã, no Estádio São Luís, perante o líder Farense. Ambas as equipas vêm de dois resultados bem diferentes na Taça de Portugal...Carlos David jogou, na época passada, nos algarvios emprestado pelos transmontanos e não esconde que este jogo é um pouco diferente dos outros. "É um jogo especial, mas quero vencer. A equipa está muito unida e a trabalhar muito bem e o nosso objetivo é sair do São Luís com os três pontos. Temos de ter muita garra, pois o Farense vem de um momento muito bom e tem bons jogadores, e em casa vão tornar as coisas muito complicadas, mas nós também temos potencial e capacidade suficiente para sairmos de lá com os três pontos", considerou o médio, na antecâmara do desafio.Já Rafael Viegas deve estar de regresso ao onze inicial e espera um "bom resultado" a sul do continente. "Jogo muito difícil entre duas equipas que vêm de bons resultados no campeonato. Trabalhámos muito bem esta semana e queremos ir ao Algarve e trazer um bom resultado, pois entramos sempre em todos os campos para vencer. Eu tenho estado bem, trabalhei no meu melhor para poder estar à disposição do treinador, se ele assim o entender, e poder ajudar o Chaves nesta caminhada", explicou o lateral-direito.O Chaves, 6° classificado, com 18 pontos, mas menos um jogo, defronta o 1°, Farense, com 27, em jogo marcado para as 11 horas deste sábado, no Estádio São Luís, em Faro.