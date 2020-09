Carlos Pinto de regresso ao trabalho no Chaves

O treinador do Chaves Carlos Pinto, bem como os adjuntos André Moreira e Jorge Teixeira, regressaram esta terça-feira aos trabalhos no clube transmontano, isto depois de terem cumprido duas semanas de quarentena após os recentes casos de Covid-19 no plantel flaviense.





Tiago Castro, treinador de guarda-redes, está curado da Covid-19 e também voltou ao ativo. Pedro Machado é o único elemento da equipa técnica que ainda não foi autorizado a voltar ao trabalho, o que deverá acontecer nos próximos dias.Assim, Carlos Pinto poderá já orientar o treino desta terça-feira, que prepara o encontro da 3.ª jornada da 2.ª Liga frente ao Benfica B, agendado para esta quarta-feira às 16 horas, no Benfica Campus.