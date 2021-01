Carlos Pinto: «O Chaves tem de se sentir confortável contra todas as equipas da 2ª Liga»

Num dos jogos de cartaz da jornada na 2ª Liga, o Chaves visita, este domingo, o reduto do Mafra. Na antevisão da partida, Carlos Pinto sublinhou a vontade que a sua equipa tem em conquistar os três pontos.





"É um prazer ver o Filipe [Cândido] a ter sucesso no Mafra, é um menino de quem gosto muito. Temos um Mafra com qualidade e com um futebol muito positivo. Acredito que vai ser um bom jogo, difícil, entre duas boas equipas, mas Chaves tem de se sentir confortável contra todas as equipas da 2ª Liga. O que mais me agradou no último jogo foi a nossa reação ao golo da Académica e querems passar isto para esta partida", disse o técnico aos meis do clube.Por seu lado, o médio Benny realçou a confiança do plantel. "O Mafra é uma equipa que está bem na tabela, mas nós vimos de uma vitória e estamos confiantes. O grupo está bem, estamos a trabalhar bem e vamos a Mafra para trazer os três pontos", referiu, fazendo depois uma análise ao seu desempenho pessoal: "Trabalho sempre para ajudar a equipa, tento dar sempre o meu melhor. Sou mais um neste grupo fantástico e acredito que vamos conseguir coisas boas".A partida entre mafrenses e flavienses está agendada para as 11h15.