Carlos Pinto pensa jogo a jogo

Carlos Pinto, novo treinador do Chaves, esteve ontem no Canal 11 e perspetivou a temporada 2020/21. “Esta época vai ser diferente por causa da pandemia e, nesse sentido, a prioridade foi contratar jogadores experientes, com qualidade e com caráter. O nosso objetivo vai ser pensar jogo a jogo. Neste momento não podemos garantir que o Chaves vai jogar para subir de divisão, mas vamos tentar vencer todos os jogos”, afirmou.

Assumindo que não tem sido fácil trabalhar com temperaturas tão elevadas, o técnico elegeu as equipa que podem lutar pela subida: “O Aves ainda é uma incógnita na 2ª Liga e falta ver qual é a segunda equipa que vai descer. Depois temos as mesmas equipas de sempre, como a Académica, o Penafiel e o Leixões.” * d.m.