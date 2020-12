Carlos Pinto: «Temos de ganhar o jogo, não há outro resultado possível»

Sem vencer em casa desde a 4ª jornada, na altura frente ao Casa Pia, o Chaves preparara agora a receção à Académica com o objetivo de não perder o ‘comboio’ das equipas que lutam pela subida. Na antevisão da partida, Carlos Pinto sublinhou a importância de a sua equipa vencer.





"Vamos ter um jogo difícil, contra o 2º classificado, mas esperamos que a qualidade e a imagem do Chaves estejam presentes em campo. Temos de ganhar o jogo, não há outro resultado possível", começou por dizer o técnico.Sublinhando que tem boas memórias da Académica, clube que treinou em 2018/19, Carlos Pinto abordou ainda o facto de o jogo acontecer dois dias após o natal: "Não sou a favor do futebol parar. O futebol não é a nossa vida, é o nosso emprego e temos de lutar por ele e por o manter. Sempre fui a favor do futebol nesta altura natalícia, só lamento que não haja público".